Шахтер - чемпион: "горняки" благодаря голу Судакова победили Динамо в украинском дерби

В поединке на "Львов Арене" между Шахтером и Динамо решалась судьба золотых наград чемпионата Украины сезона-2023/24. Победу "горнякам" принес Георгий Судаков, который реализовал пенальти.

Шахтер – Динамо 1:0

Гол: Судаков, 33 (пенальти)

В субботу, 11 мая, состоялся центральный матч 28-го тура чемпионата Украины, в котором Шахтер принимал Динамо. обе команды подошли к принципиальному украинскому дерби с длительными беспроигрышными сериями, пишет 24 Канал.

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Рациональный футбол в исполнении "горняков"

Динамовцев в поединке устраивала только победа, ведь при другом результате "горняки" получали чемпионство. Поэтому для подопечных Марино Пушича и Александра Шовковского была дополнительная мотивация на классическое.

"Горняки" активнее начали поединок. В дебюте встречи на острие атак Шахтера оказывался Сикан.

Именно активность форварда "горняков" привела к первому забитому голу. После удара Сикана мяч попал в руку Вивчаренко. Арбитр пересмотрел видеоповтор и назначил пенальти в ворота Бущана. К отметке подошел Судаков, который четко реализовал одиннадцатиметровый.

Видео гола Судакова

"Бело-синие" имели возможность восстановить паритет. Во время атаки Тымчик задал дальний удар, который парировал Ризнык. Однако Шапаренко на добивании пробил очень неточно.

До перерыва счет в поединке не изменился. Однако такой ход битвы не устраивал динамовцев.

На второй тайм Шовковский выпустил Ярмоленко, который заменил Волошина. Лидер "бело-синих" сразу повел своих партнеров по команде на ворота Ризныка.

На 63-й минуте угловой в исполнении динамовцев едва не привел к забитому голу. Попов в падении нанес удар, который красивым сейвом отразил Ризнык.

Остаток игрового времени "бело-синие" провели в позиционных атаках. "Горняки" отчаянно защищались, надеясь на быструю контратаку. Во время одной из них обязан был забивать Траоре, который пробил мимо ворот Бущана.

Финальный свисток арбитра зафиксировал победу Шахтера со счетом 1:0. "Горняки" добыли 15-е чемпионство.