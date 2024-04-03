Бенефис Судакова: Шахтер деклассировал Черноморец и стал первым финалистом Кубка Украины – видео

В среду, 3 апреля, состоялся полуфинальный матч Кубка Украины, в котором Шахтер принимал Черноморец. "Горняки" одержали уверенную победу во Львове и стали первыми финалистами.

Шахтер – Черноморец 4:1

Голы: Сикан, 12, Бондаренко, 44, Судаков, 52, 79 – Штогрин, 18

Команды активно начали поединок и уже к 20-й минуте обменялись голами. Сначала Сикан замкнул передачи Судакова и открыл счет в матче 1:0. Преимущество на табло "горняков" продержалось ровно 6 минут, как Штогрин сравнял цифры на табло 1:1, пишет 24 Канал.

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До перерыва команды создали еще несколько опасных моментов, но ближе ко второму голу были хозяева поля. Что привело к мячу в конце первого тайма.

Салюк сфолил на Эгиналду в штрафной Черноморца и привез пенальти в собственные ворота. 11-метровый реализовал Бондаренко, хотя Варакута был близок к тому, чтобы парировать удар одного из лидеров Шахтера. Подопечные Пушича во второй раз повели в счете 2:1.

Эмоции "моряков" после свистка на перерыв просто зашкаливали. И футболисты, и тренерский штаб гостей имел претензий к работе арбитра.

Феерия Судакова

Вторая часть встречи началась с гола Судакова. Георгий филигранно протащил мяч с фланга ближе к центру и пробил прямо в угол владений соперника. Шахтер увеличил свое преимущество уже до двух голов – 3:1.

После чего Пушич прибегнул к ротациям в составе, выпустив на поле "свежую кровь".

На 79-й минуте Судаков оформил дубль. Траоре запустил Георгия, который снова очень легко прошел нескольких соперников и бильярдным ударом поразил дальний угол ворот Черноморца – 4:1.

Были у хозяев еще моменты, но забить больше не удалось. "Горняки" с контролем мяча закончили кубковый поединок.

Шахтер полностью переиграл Черноморец и стал первым финалистом Кубка Украины-2023/2024. Его соперник определится уже 4 апреля, когда Полесье примет Ворсклу. Начало второго полуфинала в 18:00.

Видео голов матча Шахтер – Черноморец