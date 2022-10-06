Не выдержали позора: Севилья уволила главного тренера после разгрома в Лиге чемпионов

Руководство испанской Севильи решило уволить главного тренера команды Хулена Лопетеги. Это произошло сразу после матча Лиги чемпионов, в котором команда дома проиграла дортмундской Боруссии.

Севилья не слишком удачно выступает в этом сезоне. Команда за 10 матчей во всех турнирах выиграла всего один раз. Так что в чемпионате Испании с 5 очками после семи туров оказалась у зоны вылета.

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Аналогичная ситуация сложилась и в Лиге чемпионов, где за три матча команда набрала всего одно очко. А разница забитых-пропущенных голов в этих матчах – 1:8.

В среду, 5 октября, Севилья на своем поле сыграла против Боруссии. И проиграла 1:4. Трижды команда пропустила еще до перерыва.

Это поражение стало четвертым подряд для испанского клуба на собственном поле. До этого команда проиграла Барселоне (0:3), Манчестер Сити (0:4) и Атлетико (0:2).

Уже через 20 минут после поражения от Боруссии на сайте Севильи появилась информация о том, что Хулеп Лопетеги уволен с должности главного тренера команды.

В общей сложности Лопетеги тренировал Севилью четыре сезона. Под его руководством клуб сыграл 170 матчей. В сезоне 2019/2020 команда выиграла Лигу Европы под его руководством.

Видеообзор матча Севилья – Боруссия