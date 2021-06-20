Успех Нидерландов или неожиданность от Северной Македонии: прогноз на матч Евро-2020

Северная Македония 21 июня сыграет против Нидерландов в рамках 3 тура группы С. Букмекеры оставили прогноз на поединок чемпионата Европы-2020.

Путь сборных на Евро-2020

К матчу сборные подходят в кардинально разных настроениях. Нидерланды еще до начала встречи гарантировали себе выход в плей-офф Евро-2020. Команда Де Бура с 6 очками лидирует в группе С. Северная Македония не знает вкуса побед в розыгрыше этого турнира и логично замыкает таблицу.

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В прошлом туре Нидерланды уверенно переиграли Австрию со счетом 2:0. Голами отмечались Депай с пенальти и Дюмфрис в середине второго тайма. Украина же во втором туре обыграла Северную Македонию со счетом 2:1. За "сине-желтых" забивали Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук. Оба уже забили по два гола на Евро-2020.

В составе нашего соперника единственный гол забил Алиоски. Бущан парировал пенальти, но исполнитель 11-метрового удара первым был на добивании.

История противостояний

Нидерланды и Северная Македония четыре раза встречались на футбольном поле. Все матчи проходили на стадии квалификации чемпионата мира. В активе Северной Македонии нет ни одной победы, но есть две мировые.

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Матч 2-го тура группы С Евро-2020 Северная Македония – Нидерланды состоится 21 июня в 19:00.

Букмекеры ожидаемо отдают предпочтение гостям встречи. На победу Нидерландов можно сделать ставку с коэффициентом 1,33. На то, что Северная Македония сможет одержать первую победу на Евро – 10,50. Ничья в этом противостоянии, которая может стать третьей между этими командами – 5,40.

Команда Де Бура уже реализовала задачу минимум – выйти из группы. Но эксперты склоняются к тому, что футболисты этой сборной будут праздновать успех в матче со счетом 0:2 – 5,70. Минимальная победа хозяев – 21.

Первыми счет во встрече откроют гости – 1,29. А то, что первыми неожиданно для всех забьют хозяева – 4.

Кто запишет себя в протокол авторов голов в матче?