Северная Ирландия объявила заявку на товарищеский матч со сборной Украины

Сборная Северной Ирландии объявила состав на контрольный поединок национальной команды Андрея Шевченко. В заявку включены 25 футболистов.

Заявка сборной Северной Ирландии

3 июня в Днепре сборная Украины проведет свой второй контрольный спарринг в подготовке к Евро-2020. Соперником станет уступчивая сборная Северной Ирландии.

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В Украину главный наставник соперников Айан Бараклоу возьмет с собой 25 игроков. В списке есть несколько футболистов из топ-клубов АПЛ – Манчестер Юнайтед, Челси, Ливерпуля и Арсенала. Но они не стабильные игроки команд.

Вратари : Пикок-Фаррелл, Азард, Хьюз

: Пикок-Фаррелл, Азард, Хьюз Защитники : Кеткарт, Даллас, Фергюсон, Макнейр, Баллард, Браун, Макклелланд, Брэдли

: Кеткарт, Даллас, Фергюсон, Макнейр, Баллард, Браун, Макклелланд, Брэдли Полузащитники : Макгинн, Сэвилл, Томпсон, Макканн, Маккалмонт, Джонс, Уайт, Галбрейт

: Макгинн, Сэвилл, Томпсон, Макканн, Маккалмонт, Джонс, Уайт, Галбрейт Нападающие: Лафферти, Магеннис Бойс, Смит, Чарльз, Лавер

Также кроме матча со сборной Украины подопечных Бараклоу ждет товарищеская встреча с Мальтой (30 мая). Команде Андрея Шевченко важно одержать победу в этом спарринге. До этого Украина четыре раза подряд играла вничью 1:1. Поэтому игрокам "сине-желтых" нужно реабилитироваться в глазах украинских поклонников. Еще один поединок наши ребята проведут 7 июня в Харькове против Кипра.