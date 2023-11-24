Боец, спасший флаг Шахтера из Авдеевки, нанес символический удар в игре "горняков": видео

Матч донецкого Шахтера открывает программу 15-го тура УПЛ-2023/2024. "Горняки" принимают на "Арене Львов" житомирское Полесье.

23 ноября появилось видео спасения флага донецкого Шахтера из разрушенного Авдеевского коксохимического завода. Возглавил спасение флага главный сержант 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко Виктор Жарук, пишет 24 Канал.

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Красивый жест "горняков"

Именно он заметил флаг донецкого клуба и принялся извлекать его из стен разрушенного здания. Военнослужащий рисковал жизнью, когда совершал настоящую спецоперацию по спасению символа "горняков" в том месте фронта, где продолжаются тяжелые бои.

Защитнику удалось снять флаг и показали уцелевший флаг на видео. Виктор Жарук сказал на видео, что теперь это знамя следует отправить футбольному клубу из Донецка. Однако "кроты" сделали красивый жест. Донецкий клуб пригласил спасителя их флага с эмблемой команды на домашний матч против житомирского Полесья (24 ноября).

Военный приехал на поединок не с пустыми руками, а со спасенным флагом "горняков", чудом уцелевшим на фоне разрушенного завода.

Героя Украины пригласили нанести первый символический удар в поединке и уйти с футбольного поля под аплодисменты всех участников матча и официальных лиц.

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Интересно, что спасение флага с завода произошло 7 ноября. Именно в этот день Шахтер совершил главную сенсацию розыгрыша Лиги чемпионов, когда "дома" минимально обыграл Барселону 1:0. Единственный и победный гол в этой встрече забил нападающий Даниил Сикан.

К слову, после первого тайма счет в матче Шахтер – Полесье не открыл 0:0.