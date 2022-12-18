Месси – решающий фактор: Бускетс таки покинет Барселону летом

Время капитана Барселоны в команде "сине-гранатовых" подходит к концу. Футболист покинет состояние клуба летом 2023 года.

У футболиста есть несколько вариантов продолжения карьеры. Бускетс также опирается на своего бывшего коллегу по команде и друга Лионеля Месси.

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Куда же отправится капитан?

Контракт опорника Барселоны рассчитан на лето 2023 года. Как уже выяснилось, Серхио продлевать соглашение не будет. Сборная Испании уступила сборной Марокко в серии послематчевых пенальти в 1/8 ЧМ-2022. После вылета своей команды из мундиаля Бускетс решил взять время на размышления и определился. Серихо решил покинуть Барселону, несмотря на попытки главного тренера команды Хави сохранить лидера команды.

Цель Бускетса – МЦС. К тому же футболистом активно интересуется американский Интер Майами. Также футболист охотно бы сыграл опять бок о бок с Лионелем Месси, который имеет все шансы оказаться в Интере Майами. Обе легенды Барселоны и их семьи поддерживают дружеские отношения, поэтому Месси может оказать решающее влияние и на выбор бывшего партнера по команде.

Также у Бускетса есть предложение от европейского клуба, который регулярно выступает в Лиге Чемпионов. Название команды пока не озвучивается.