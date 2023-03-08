Вообще не видел игру Коноплянки: Ребров прокомментировал вызов в сборную звездного вингера

26 марта национальная команда Украины проведет первый поединок отбора на чемпионат Европы-2024. Руководить действиями "сине-желтых" будет исполняющий обязанности главного тренера Руслан Ротань.

Главный претендент на должность наставника сборной Украины Сергей Ребров продолжает работать в Аль-Айне. 48-летний специалист не участвовал в формировании списка игроков на матч против Англии.

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Ребров: Я не собираюсь анализировать выбор главного тренера сборной Украины

Больше всего вопросов болельщиков вызвало появление в списке Евгения Коноплянки, который показывает далеко не лучшую игру в польской Краковии. Сергей Ребров встал на защиту и.о. главного тренера сборной Украины, подчеркнув, что Ротаню лучше известно функциональное состояние Коноплянки.

Я вообще не видел игру Коноплянки в последние годы. Но я считаю, что если тренер вызывает какого-нибудь футболиста в сборную, то он делает, отталкиваясь от каких-то качеств этого исполнителя, а не просто из-за какой-то своей веры в него. Считаю, что в сборную необходимо вызвать только тех футболистов, показатели которых проанализированы. По данным того же InStat. Важно понимать, какое сейчас функциональное состояние футболиста, как он поможет команде в этой конкретной игре, есть ли у него необходимый уровень технического мастерства,

– сказал Ребров.

Очевидно, что Ротань не согласовал с Ребровым кандидатуру Коноплянки, вызвав своего бывшего одноклубника под свою ответственность.

"У меня нет информации о нынешнем тонусе Коноплянки, о том, какой у него пробег, какая интенсивность его действий. А эти данные очень важны! Потому что, в моем понимании, игра со сборной Англия будет достаточной энергозатратной. И каждый футболист должен будет готов выполнять в этом матче определенный объем работы. Поэтому, если вызвали Коноплянку, значит он готов выполнять этот объем работы.

Но я не собираюсь анализировать выбор главного тренера сборной Украины. Я только озвучиваю свое видение по списку футболистов на один конкретный матч", – резюмировал Ребров.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что Ребров консультировал Ротаня по поводу списка игроков на матч против Англии. Впрочем, на практике этого не произошло.