Динамовец отметился дебютным голом в Европе: победное видео

Великолепный игровой день для украинских футболистов за рубежом. Не только Михаил Мудрик отличился дебютным голом из Челси.

Свой первый гол в футболке польского Заглембе забил Сергей Булец. Атакующий полузащитник Динамо играет в аренде в Польше, где 2 октября отличился дебютным голом за свою команду, пишет 24 Канал.

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До этого только ассистировал

Украинец открыл счет в матче против Гурника Забже. На 36-й минуте скорая контратака Заглембе закончилась голом от Булецы. Сергей получил передачу с фланга, посадил на попу двух соперников и пробил из-за пределов штрафной – 0:1.

Динамовец оформил свой первый гол в футболке Заглембе, за которое выступает с 26 июля 2023 года. Арендное соглашение с украинцем рассчитано до конца текущего сезона-2023/2024.

Для этого результативного действия Булецке понадобилось 9 поединков. До этого матча Сергей исключительно отмечался ассистами, которых у него уже три.

Булеца своей игрой делает все, чтобы дать "Мистеру", который не видит в Сергеи будущего киевского клуба, усомниться в своем мнении.

Видео дебютного гола Булецы в Польше

Интересно, что для Сергея Землембе стал первым зарубежным клубом. До этого настроенный на атаку полузащитник играл исключительно в Украине.

Отметим, что уже в компенсированное к матчу время гости удвоили свое преимущество 0:2 и поставили победную точку во встрече.

Нынешний клуб Булецы с 19 очками после 10 туров идет на 5-м месте в турнирной таблице польской Экстраклясы.

Свой следующий поединок Заглембе сыграет 7 октября против Пяста.