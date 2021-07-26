Перспективный дебют: Середа и Сербин вошли в топ-6 по синхронным прыжкам на Олимпиаде

Самый молодой в истории чемпион Европы Алексей Середа в паре с Олегом Сербиным заняли шестое место на олимпийском турнире по синхронным прыжкам в воду с 10-метровой вышки.

Победителями в этой дисциплине стали британцы Томас Дэйли и Мэтти Ли, которые на один балл обошли фаворитов из Китая Юаня Чао и Айзена Чена.

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Дуэт 15-летнего Середы и 19-летнего Сербина после четырех прыжков даже шел на четвертой позиции, однако в двух последних попытках юные прыгуны уступили соперникам в сложности прыжков и опустились на шестое место, набрав 400,44 балла.

Лучшим результатом Украины на Олимпиаде в синхронных прыжках с 10-метровой вышки остается выступление в 2004 году Романа Володькова и Антона Захарова. В Афинах они заняли четвертое место.

Прыжки в воду, 10-метровая вышка, мужчины

1. Великобритания – 471.81

2. Китай – 470.58

3. ОКР – 439.92

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6. Украина – 400.44