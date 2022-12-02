Сербия на кураже: Влахович выводит свою команду вперед

На 35-й минуте матча Душан Влахович забивает второй гол своей команды в сегодняшнем матче. Теперь Сербия впереди – 2:1.

Давление сербов на швейцарцев переходит в результат. Казалось, что Фройлер уже перехватил передачу в штрафную своей команды, но Влаховичу не помешало это подхватить мяч и нанести результативный удар под штангу. Сербия впереди – 2:1, пишет 24 канал.

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Гол Сербии: