Сербия на кураже: Влахович выводит свою команду вперед
2 декабря 2022, 21:43Читати новину українською
На 35-й минуте матча Душан Влахович забивает второй гол своей команды в сегодняшнем матче. Теперь Сербия впереди – 2:1.
Давление сербов на швейцарцев переходит в результат. Казалось, что Фройлер уже перехватил передачу в штрафную своей команды, но Влаховичу не помешало это подхватить мяч и нанести результативный удар под штангу. Сербия впереди – 2:1, пишет 24 канал.
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Гол Сербии: