Сенсационный разгром: Бавария боевым составом уступила Боруссии М в Кубке Германии

Бавария удивительным образом провалила поединок 1/16 финала Кубка Германии против Боруссии из Менхенгладбаха. Матч на стадионе "Боруссия-Парк" завершился победой хозяев со счетом 5:0.

Боруссия М – Бавария 5:0

Голы: Коне, 2, Бенсебаини, 15, 21 (пен.), Эмболо, 51, 58

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Мюнхенцы умудрились пропустить три мяча лишь за стартовую 21 минуту. Счет в самом дебюте открыл 20-летний хавбек Куадио Коне, а затем дублем отметился Рами Бенсебаини. Один из голов алжирский левый защитник забивал с пенальти.

Во втором тайме Брил Эмболо оформил дубль и сделал итоговый счет на табло 5:0.