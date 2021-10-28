Сенсационный разгром: Бавария боевым составом уступила Боруссии М в Кубке Германии
28 октября 2021 , 08:12Читати новину українською
Источник:24 канал
Бавария удивительным образом провалила поединок 1/16 финала Кубка Германии против Боруссии из Менхенгладбаха. Матч на стадионе "Боруссия-Парк" завершился победой хозяев со счетом 5:0.
Боруссия М – Бавария 5:0
Голы: Коне, 2, Бенсебаини, 15, 21 (пен.), Эмболо, 51, 58
К слову Кубок Украины: результаты матчей 1/8 финала – видео
Мюнхенцы умудрились пропустить три мяча лишь за стартовую 21 минуту. Счет в самом дебюте открыл 20-летний хавбек Куадио Коне, а затем дублем отметился Рами Бенсебаини. Один из голов алжирский левый защитник забивал с пенальти.
Во втором тайме Брил Эмболо оформил дубль и сделал итоговый счет на табло 5:0.
- Бавария вылетела из Кубка Германии на стадии 1/16 финала второй год подряд. В прошлом сезоне она проиграла скромному представителю Второй Бундеслиги Хольштайну из Киля.