Сенегал выиграл у Зимбабве благодаря голу с пенальти на 90+7 минуте: его забил Мане

Сенегал в первом матче на Кубке африканских наций одержал победу благодаря пенальти, назначенному уже в компенсированное время. Удар с отметки реализовал Мане.

Сенегал на Кубке африканских наций попал в группу с Малави, Гвинеей и Зимбабве. В первом матче команда едва одержала победу в матче против Зимбабве.

Достойно внимания В Турции проведут зимний футбольный турнир среди клубов УПЛ и Первой лиги

Несмотря на 27 ударов по воротам на две команды (правда в створ ворот было всего пять), победителя определили только в компенсированное арбитром время. Единственный гол в матче был забит с пенальти.

На 90+5 минуте Келвин Мадзонгве сыграл рукой в ​​собственной штрафной. Арбитр поначалу назначил пенальти. Но позже решил просмотреть эпизод на видеоповторе, который подтвердил игру рукой.

Исполнять пенальти на 90+7 минуте пошел Садио Мане. Футболист Ливерпуля без проблем реализовал удар, который и принес победу "львам Теранги".

Видео гола с пенальти Садио Мане