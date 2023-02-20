Переспал с женой товарища по команде: в состоянии соперника Шахтера вспыхнул секс-скандал

Во французском Ренни разразился скандал. Секс-скандал вспыхнул между футболистами в преддверии ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против донецкого Шахтера.

В эпицентре скандала оказались два футболиста Ренна – Флавьен Те и Ловро Майер. В социальных сетях разлетелась информация, что вроде бы Те переспал с супругой хорватского партнера по команде.

Интересно Мудрик закрыл доступ к комментариям в инстаграмме на фоне критики фанатов Челси

Ответ на клевету в сторону футболиста

То, что обвиняют в секс-скандале, прокомментировал такие о себе слухи. Флавьен опроверг такую информацию, он ни с кем не спал. Кроме того, центральный полузащитник французского клуба угрожает тому, кто раздул такие слухи солидным штрафом в размере 12 тысяч евро.

Меня только что проинформировали о необоснованных и неприемлемых слухах, которые распространяются в твиттере. Это сообщения, касающиеся моей семьи, моего товарища по команде и его родственников, а также клуба неприемлемы. (...) Позор,

– прокомментировал То.



То объяснил слухи о романе с женой Майера / Скриншот из инстаграммы Флавьена

Интересно, что инцидент в соцсетях раздули накануне ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против Шахтера. Напомним, что первая игра между этими командами закончилась победой "горняков" 2:1. В составе дончан голами отличились Дмитрий Крыськив и Артем Бондаренко. Единственным автором гола Ренна стал Карл Токо Экамби.

Это провел весь матч на скамейке запасных, а Майер появился на поле на 77-й минуте вместо автора единственного гола в ворота донецкого клуба.

Флавьен То в текущем сезоне провел за Ренн 30 матчей, в которых забил 2 гола и отдал столько же результативных передач.

Хорватский полузащитник Ловро Майер отыграл уже 28 поединков, в которых отличился 2 мячами и 4 ассистами.

Их вторая встреча состоится 23 февраля.

19 февраля Ренн уверенно победил дома Клермона в рамках Лиги 1 – 2:0. Соперник Шахтера после 24-х туров идет на 5-м месте во французском первенстве, имея в своем активе 43 балла.