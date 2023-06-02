Четыре раза в месяц маловато: тренер Атлетико рассказал о норме в сексе для своих игроков

Диего Симеоне высказался по пикантной теме в разговоре с журналистом. Оказывается, в мадридском клубе следят за половой жизнью футболистов.

Диего Симеоне является одним из самых успешных тренеров ХХІ века. Аргентинец уже 12 лет возглавляет мадридский Атлетико, дважды становившийся чемпионом.

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В конце текущего сезона журналисты решили пообщаться с Диего на интимную тему. Исследования показывают, что испанцы за год имеют около 56 сексуальных актов. Симеоне эта информация удивила.

56 раз за год? Это четыре раза в месяц? Только с четырьмя разами в месяц вы не можете играть в моей команде. Занимаются ли игроки Атлетико сексом 15 раз в месяц? Я не собираюсь об этом говорить, но у нас хороший средний показатель,

– с юмором отметил Симеоне.

В текущем сезоне за тур в финиш Ла Лиги Атлетико идет на третьей строчке и еще может обойти Реал, имеющий +1 балл. В Лиге чемпионов команда выступила неудачно – последнее место в группе из Порту, Брюгге и Байером.

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Чего Атлетико достиг под руководством Диего: