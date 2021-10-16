Сейв украинского вратаря в игре против ПСЖ попал в пятерку лучших в туре Лиги чемпионов

Голкипер гандбольного клуба Мотор Геннадий Комок изо всех сил пытался спасти свои ворота в матче Лиги чемпионов против ПСЖ. Один из его сейвов попал в подборку лучших в туре.

ПСЖ и Мотор выдали самый результативный матч в туре, который закончился со счетом 40:32.

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При счете 10:9 в пользу ПСЖ хозяева получили право на семиметровый бросок. Комок сначала справился с броском Миккеля Хансена, а затем и с его добиванием. Именно этот момент и занял второе место в топ-5 лучших сейвов четвертого тура гандбольной Лиги чемпионов.

Стоит добавить, что на пятом месте в этом рейтинге тоже момент с матча ПСЖ – Мотор. Правда на этот раз отметили голкипера французской команды Винсент Жерар, который справился с ударом Вячеслава Бохана.