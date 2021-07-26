Сделал все, что мог: Лунин сыграл за Реал в проигранном матче с Рейнджерс – видео

Мадридский Реал провел контрольный матч против Рейнджерс (1:2). Украинский вратарь Андрей Лунин провел на поле все 90 минут.

Рейнджерс – Реал 2:1

Голы: Сакала 55, Иттен 77 – Родриго 6

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Игра началась очень хорошо для Реала – уже на шестой минуте Родриго реализовал выход один на один с голкипером после паса Одегора. Однако очень быстро шотландцы перехватили инициативу и устроили настоящую осаду ворот украинского голкипера. В первом тайме Андрей в нескольких эпизодах спасал свою команду, а вот после перерыва пропустил дважды. Впрочем, упрекать его за это вряд ли стоит, ведь экспериментальная защита Реала сыграла крайне слабо.

Отыграться сливочным не удалось, ведь кроме вдохновенной игры хозяев, им пришлось еще и завершать поединок в меньшинстве – за грубый фол красную карточку на 76-й минуте получил Начо.

Добавим, что для Реала это был первый матч в рамках подготовки к новому сезону.

Рейнджерс – Реал видеообзор