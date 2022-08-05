СБУ проводит обыски у президента Федерации баскетбола Михаила Бродского

Сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски в Киеве в местах, связанных с президентом Федерации баскетбола Украины бизнесменом Михаилом Бродским.

Обыски проводятся в Киеве в ресторане "Калина", а также в здании Речпорта и у коммерческого директора Бродского.

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По данным журналистов, дело касается незаконной добычи песка и неуплаты налогов в течение 2017 – 2019 годов. Кроме Михаила Бродского, по этому делу фигурирует и его сын.

Сам бизнесмен считает эти обыски "заказными".

"Моя позиция, что это заказ. Ждем развития. У СБУ нет другой работы?", – прокомментировал эти обыски Михаил Бродский.

Сайт 24 канала ожидает комментарии в СБУ по поводу этих обысков.