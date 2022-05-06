В сборную Украины по волейболу вызвали игроков, выступавших в чемпионате России во время войны

Мужская сборная Украины по волейболу примет участие в чемпионате мира-2022. Турнир состоится в двух странах – Польше и Словении.

Скандал в сборной Украины по волейболу

Украинцы поедут на чемпионат мира по волейболу вместо дисквалифицированной сборной России. Сам турнир также должен был состояться в стране-агрессоре, однако ее лишили права проводить ЧМ-2022, пишет 24 канал.

К теме Мужская сборная Украины по волейболу выступит на ЧМ-2022 вместо России

Федерация волейбола Украины 14 апреля получила письмо-подтверждение международной федерации. В нем указано, что "сине-желтые" примут участие на турнире и попадут в группу "А" – организация решила не производить повторную жеребьевку и просто провела замену России на Украину.

Соперниками Украины будут сборные Сербии, Туниса и Пуэрто-Рико.

Национальная команда Украины приступила к подготовке к Золотой Евролиге-2022. На сайте обнародовали список игроков, выступающих за сборную.

В сборной Украины выступают недавно вернувшиеся из России спортсмены

Как оказалось, среди этого списка есть игроки, выступавшие в чемпионате России. Илья Ковалев выступал за российскую команду "Газпром-Югра". 28 февраля 2022 года его команда выиграла поединок против Урала. Украинец радостно праздновал победу со своими "коллегами по цеху".



Фото с участия украинца / Фото с инстаграма российского клуба

Он выступал в форме с триколором, когда Россия 24 февраля напала на его родную страну. Волейболист не прокомментировал ситуацию в целом, что помешало покинуть клуб раньше.

Ранее Ковалев выступал за харьковский Локомотив. Вместо того чтобы осудить действия России он в форме с российским триколором праздновал победу.

Контракт с Газпромом-Югра он расторг только 5 марта. Теперь волейболист выступает за французскую команду Сен-Назера.

Реакция российского клуба на расторжение контракта с украинцем

Видео трансляции чемпионата России

Также в чемпионате России до начала марта 2022 выступал еще один украинский игрок – Юрий Синица. Он представлял Югра-Самотлор. Он уже не в первый раз одевал форму русского клуба. Синица в сезонах-2016/17 и 2018/19 представлял Самотлор, а также вернулся в Россию в 2021-м.

Видео по трансляции с участием украинца

Также в России после 2014 играли Виталий Щитков (Динамо-ЛО), Владислав Диденко (Югра-Самотлор), Максим Дрозд (Дагестан), Дмитрий Виецкий (нижегородский АСК). Все они заявлены в составе сборной Украины.

Что касается Виецкого, то его тренировал в России Юрий Филиппов, также родившийся в Украине. В 2005-2008 и 2012-2016 годах он тренировал сборную Украины. Затем специалист продолжил свою карьеру коуча в России.

Виецкий в одном из своих интервью благодарил своего наставника, а также не скрывал свою дружбу с ним.

Филиппов является поклонником "русского мира". Он поддерживает оккупацию России.

Луганск процветает. Я уехал отсюда в 2014 году, вы знаете обо всех происходивших событиях лучше меня. Но я был с вами. Моя семья была здесь. Дедушка, бабушки все здесь, и я знаю, что это такое. И вот я приехал через три года и вижу, что Луганск процветает, "ЛНР" процветает. Для меня это родина, я родился,

– сказал ответные слова Филиппов в 2017-м.

Въезд в Украину ему запретили. Его внесли в список Миротворца.

На сайте федерации не было ни одной новости о том, извинились ли волейболисты, выступавшие в чемпионате России, перед болельщиками и своей страной. Публично это также не комментировал президент ФПУ.

Редакция сайта 24 канала обратилась в ФПУ за официальным комментарием, чтобы объяснить ситуацию.