Сборная Украины заняла 6-е место в эстафете, Норвегия разорвала соперников

В итальянском Антхольце заканчивается 7-й этап Кубка мира, после которого биатлонистов ждут Олимпийские игры. В воскресенье, 23 января, состоялась мужская эстафета. Участие в гонке приняла и сборная Украины.

Уверенная победа сборной Норвегии

Первый этап эстафеты оказался очень конкурентным, поскольку ни одна из команд не смогла уйти в отрыв. Промежуточными лидерами благодаря немного лучшей стрельбе были французы.

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Относительно Украины, то в нашей команде эстафету начинал Богдан Цымбал. Он использовал по одному запасному патрону на каждой стрельбе и передал эстафету Дмитрию Пидручному седьмым с отставанием почти в 30 секунд от Франции.

Капитан нашей команды до первой стрельбы отыграл 7 секунд и, несмотря на две ошибки, поднял Украину на 5-ю строчку. Впереди была "стойка", с которой у наших биатлонистов в Антхольце были скверные дела.

Но Пидручный, который пропускал личные гонки в Антхольце, отработал чисто. Это позволило Украине остаться в топ-5 и сражаться за высокие позиции.

Дмитрий передал эстафету Антону Дудченко с отставанием от Норвегии в 24 секунды. Впереди нас были Франция, Германия и Россия.

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По итогу третьего этапа Норвегия благодаря идеальной работе на лыжах и стрельбе Йоханнеса Бё увеличила свое преимущество до минуты.

Что касается нашей команды, то из-за 4 запасных патронов Дудченко "сине-желтые" опустились на седьмую строчку. Хуже всего, что Украина проигрывала Норвегии 2 минуты.

Сборная Норвегии, которая выступила основным составом, легко одержала победу. Интрига в гонке была только за серебряную и бронзовую награды. Россия, несмотря на штрафной круг Эдуарда Латыпова, вырвала "серебро". Германии досталась "бронза".

Украина сумела финишировать на шестом месте. Артем Прима использовал три дополнительных патрона.

Результаты эстафеты

1. Норвегия (0+4) 1:12:14.7

2. Россия (1+12) +1:57.2

3. Германия (0+4) +2:04.4

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6. Украина (0+11) +2:38.7