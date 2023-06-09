Не заметив соперников: сборная Украины вышла в финал Евро среди футболистов с последствиями ДЦП

"Сине-желтая" собрная оказалась в шаге от тотального триумфа. Наши спортсмены уже достойно о себе на целую Европу.

Сборная Украины вышла в финал Евро среди футболистов по результатам ДЦП. В решающем матче "сине-желтым" будет противостоять команда из "Туманного Альбиона", пишет 24 Канал.

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Безжалостно побеждая оппонентов

Сборная Украины среди игроков, страдающих ДЦП, смогла похвастаться на весь континент и пробиться в финал проходящего в Италии чемпионата Европы. Турнир не слишком масштабный, поскольку участие в соревнованиях принимает участие всего 8 сборных, которые были разделены на две группы по 4 команды. Первый этап "сине-желтые" феерически смогли преодолеть.

Сборная Украины попала в группу В, где они сформировали квартет вместе с командой из Германии, Шотландии и Ирландии. "Сине-желтые" разбили "Бундестим" со счетом 8:2, что и удалось повторить с "чертополохами" – также триумф 8:2. "Парней в зеленом" украинцам не удалось так беспощадно разгромить, однако в их ворота наши представители забили также целую сумку голов - победа 6:2.

Таким образом сборная Украины преодолела групповой этап и сразу попала в полуфинальные матчи, где "сине-желтых" ждал серебряный призер группы А сборная Испании. "Фурия Роха" не вызвала лишних проблем у сборной Украины, поэтому они разобрались с испанцами со счетом 4:2 и уверенно пошли в финал. В решающем матче, который состоится 10 июня, "сине-желтые" сойдутся в битве за трофей со сборной Англии, которые в полуфинале одолела Ирландию (3:1).