Сборная Украины установила уникальный антирекорд в отборе на ЧМ-2022

Сборная Украины по футболу завершает отбор на Чемпионат мира 2022 года. Подопечные Александра Петракова в последнем матче 2021 года на выезде встретятся с Боснией и Герцеговиной.

Украина без домашних побед

В отборе на ЧМ-2022 сборная Украины установила уникальный антирекорд в своей истории. Впервые украинская сборная не выиграла ни одного домашнего матча во время отборочного цикла на чемпионат мира или Европы.

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Сборная Украины участвует в отборах с 1994 года. С тех пор "сине-желтые" побеждали хотя бы в одном домашнем поединке.

В 2021 году статистика изменилась: Украина провела 4 матча в отборе на Чемпионат мира-2022 и не одержала ни одной победы.

При этом украинцы и не потерпели ни одного поражения. Все матчи нашей команды завершились с одинаковым счетом 1:1.

Результаты Украины в домашних матчах в отборе на ЧМ-2022

Украина – Финляндия 1:1

Украина – Казахстан 1:1

Украина – Франция 1:1

Украина – Босния и Герцеговина 1:1

В целом в 2021 году сборная Украины провела 17 матчей (9 ничьих, 5 побед и 3 поражения). Украина выиграла только две домашние игры – против Северной Ирландии и Кипра.

Сейчас у нашей команды неудачная серия из 13-ти подряд официальных поединков, в которых Украина пропускала минимум один гол. Если брать во внимание и товарищеские матчи, то Украина пропустила в 11-ти поединках подряд, что является антирекордом в истории команды.