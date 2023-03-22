Закрытая территория: сборная Украины сыграет матч с командой АПЛ без доступа для фанатов

Национальная сборная Украины сыграет товарищеский поединок с клубом Английской Премьер-лиги. Украинские болельщики не смогут проследить матч.

"Сине-желтые" проведут контрольный поединок с Брентфордом, в преддверии встречи матча со сборной Англии. Но вот товарищеская встреча пройдет за "закрытой дверью".

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Национальная команда проведет матч с Брентфордом 23-го марта в 19:00, однако ни болельщики, ни СМИ не смогут посетить встречу, или просто ее пересмотреть, поскольку никаких трансляций не будет. Поединок состоится в закрытом доступе, а присутствовать на контрольном матче смогут только представители обеих команд. Следует отметить, что сборная Украины тренируется на спортивной базе Брентфорда, где и состоится встреча.

В тот день, когда украинцы будут проводить свой спарринг с пчелами, сборная Англии сыграет свой первый поединок отбора к Евро-2024 против сборной Италии, а в параллельной встрече Северная Македония примет сборную Мальты. Напомним, что встреча "сине-желтых" с "тремя львами" состоится на "Уэмбли" 26-го марта.