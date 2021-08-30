Сборная Украины провела первую тренировку при Петракове: фото

Сборная Украины начала подготовку к сентябрьским матчам отбора к ЧМ-2022. Команда провела свою первую тренировку при новом наставнике Александре Петракове.

Первая тренировка сборной Украины под руководством тренерского штаба Александра Петракова состоялась на НТК им. Банникова и длилась 45 минут.

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В нем приняли участие 12 игроков, присутствовавших на данный момент в расположении сборной. Сначала ребята совершили пробежку, после чего выполнили комплекс восстановительных упражнений. Затем команда разделилась на две группы, каждая из которых сыграла в теннис-бол.

Тренировка сборной Украины / Фото: УАФ

30 августа вместе с Евгением Макаренко, Дмитрием Резником и шестью игроками Шахтера, которые присоединятся к команде, сборная вылетит в Нур-Султан.

Состав сборной Украины на сентябрьский сбор

Вратари: Андрей Пятов, Дмитрий Резник, Денис Бойко.

Защитники: Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко, Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тимчик, Александр Сирота, Эдуард Соболь, Тарас Качараба.

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Тарас Степаненко, Руслан Малиновский, Андрей Ярмоленко, Александр Зинченко, Александр Зубков, Игорь Харатин, Евгений Макаренко.

Нападающие: Роман Яремчук, Даниил Сикан.