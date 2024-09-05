26 лет назад Украина победила Россию в историческом дерби: легендарное видео

После распада Советского Союза Украина и Россия встретились как самобытные национальные команды в первом туре отбора на чемпионат Европы 2000 года. Матч получился зрелищным и напряженным.

5 сентября 1998 года состоялся матч первого тура квалификации между Украиной и Россией. В историческом противостоянии двух сборных важную и тяжелую победу одержали "сине-желтые", пишет 24 канал.

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Предпосылки первого украинско-российского дерби

Сборную Украины тренировал Йожеф Сабо, а в атакующем звене "огненный" футбол показывали лидеры национальной команды – Сергей Ребров и Андрей Шевченко. С противоположной стороны выступали – Анатолий Бышовец, игравший в киевском Динамо и Виктор Онопко и Андрей Канчельскис, уроженцы Украины.

Большой пыл противостояния не откровенно, но побудила ФИФА, которая разместила "трехцветных" на 29-м месте, а украинцев на 68-е, впереди было даже Зимбабве.

Между фанатами сборных также возникла вражда, украинские болельщики хотели, чтобы "сине-желтые" разнесли россиян, которые никогда не воспринимали Украину как отдельное государство.

Исторический баннер фанатов и победа сборной Украины

Болельщики сборной Украины вывесили на главном стадионе страны НСК "Олимпийский" незабываемый баннер с надписью: "Хмельницкое сало лучше российских "пельменей". Настучим москалям".

Баннер болельщиков сборной Украины на матче против России

На этот матч собралось большое количество фанатов, которые сразу задали настроение игры и погнали подопечных Йожефа Сабо вперед. Уже на 14-й минуте игры счет открыл Сергей Попов с подачи Сергея Реброва, а на 24-й Сергей Скаченко не оставил шансов Харину, выйдя с вратарем один на один.

Игрок сборной Варламов уменьшил преимущество украинцев на 66-й минуте, но вскоре Сергей Ребров реализовал пенальти и удвоил счет. Виктор Онопко на 87-минуте забил гол и установил итоговый счет 3:2 в пользу "сине-желтых".

Видеообзор матча Украина – Россия:

Победу украинской сборной праздновал не только "Олимпийский", но и вся страна, ведь это был вопрос чести и достоинства. Сегодня, 5 сентября 2024 года ровно 26 лет с момента исторической победы "сине-желтой" команды в украинско-российском дерби.

К слову. Во второй игре в Москве команды сыграли в ничью, но тогда Андрей Шевченко отметился легендарным голом российскому голкиперу Филимонову. Вратарь отбил мяч в свои ворота.

Сейчас некоторые представители той сборной работают в украинском футболе. Бывший вратарь Динамо, Александр Шовковский, теперь главный тренер киевлян, Андрей Шевченко – президент УАФ, а Сергей Ребров, который забил третий гол тогда, наставник сборной Украины.