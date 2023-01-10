Все ради юношей: Украина пропустит три последних этапа Кубка мира по санному спорту

Андрей Мандзий сообщил, что наша сборная не будет представлена на этапах в Винтерберге и Санкт-Морице в феврале. Все из-за отсутствия финансирования и приоритета ради юношеской команды.

Война серьезно повлияла на сборную Украины по санному спорту. Как сообщил лидер команды Андрей Мандзий, украинцы будут вынуждены пропустить последние три этапа Кубка мира по санкам.

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Главной причиной санкара называет ограничения в бюджете. Сборная решила направить средства в пользу юношеской команды для ее участия в своих турнирах. Это поможет дальнейшей их подготовке к юношеским Олимпийским играм 2024 года.

Как нам тренеры объяснили, поскольку сейчас война, нам сильно сократили бюджет команды. Это происходит во всех видах спорта. Объяснили, что деньги сейчас направляются на юношескую сборную, которая будет готовиться в следующем году к юношеским Олимпийским играм,

– объяснил Мандий.

Таким образом, наших санкаров не будет на двух этапах в немецком Винтерберге (11-12 и 25-26 февраля), а также в швейцарском Санкт-Морице (18-19 февраля). В этом сезоне украинцы выступили лишь на двух этапах Кубка мира из уже прошедших четырех.

Это было 3-4 декабря в Инсбруке (Австрия) и 7-8 января в Сигулде (Латвия). На обоих Мандзий продемонстрировал самые лучшие результаты в карьере. В Инсбруке украинец стал десятым, в то время как в Латвии Андрей финишировал на ступеньку выше.

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В свою очередь, этапы в канадском Уистлере и американском Парк-Сити Украина пропускала. В общей сложности за сезон Кубка мира наша команда примет участие в 4-х этапах из девяти.

Следующие топ-старты сезона в санном спорте, в которых примет участие Украина: