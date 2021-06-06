С картой Крыма: сборная Украины представила новую форму на Евро-2020 – фото

Сборная Украины на предстоящем чемпионате Европы выступит в новой форме. Ее дизайн показал президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.

Обновленная форма сборной

Главный элемент дизайна – контуры карты Украины на футболке.

К слову Динамо, сборная Украины или Тоттенхэм: кого будет тренировать Ребров после Ференцвароша

Также отметим, что логотип УАФ располагается в центре футболки, а слева на груди – игровые номера. Игровых комплектов формы снова три: желтый, синий и белый.



Новая форма сборной Украины по футболу / Фото: Фейсбук Андрея Павелко

Следующий товарищеский поединок против Кипра сборная Украины проведет 7 июня, после чего -– начнет подготовку к первому матчу Евро-2020 против сборной Нидерландов.