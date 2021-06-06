С картой Крыма: сборная Украины представила новую форму на Евро-2020 – фото

Сборная Украины на предстоящем чемпионате Европы выступит в новой форме. Ее дизайн показал президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.
Обновленная форма сборной
Главный элемент дизайна – контуры карты Украины на футболке.
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Также отметим, что логотип УАФ располагается в центре футболки, а слева на груди – игровые номера. Игровых комплектов формы снова три: желтый, синий и белый.
Новая форма сборной Украины по футболу / Фото: Фейсбук Андрея Павелко