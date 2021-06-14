Сборная Украины повторила антирекорд Евро по проигранным матчам

Сборная Украины проиграла 6 матч подряд на чемпионатах Европы, это повторение рекорда сборной Югославии. 13 июня украинцы уступили Нидерландам.

Серия началась еще с матча против сборной Франции на Евро-2012. С тех пор команда проиграла еще 5 матчей.

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Ранее "сине-желтые" под руководством Олега Блохина уступили Франции (0:2) и Англии (0:1) на Евро-2012, а за Михаила Фоменко проиграли Германии (0:2), Северной Ирландии (0:2) и Польши (0:1) на Евро-2016.

Нидерланды – Украина: коротко о матче