Сборная Украины получила мощное усиление перед матчами отбора на чемпионат мира и Евробаскет

Сборная Украины по баскетболу готовится к матчам отбора на чемпионат мира. А также к участию в финальной стадии Евробаскета.

В лагерь сборной Украины прибыл центровой Алексей Лень, выступающий в НБА за команду Сакраменто Кингз. Вместе с командой он будет готовиться к матчам отбора на ЧМ-2023 и Евробаскет-2022.

В то же время Один из лидеров сборной Украины не поможет команде в отборе на чемпионат мира и на Евробаскете.

Лень стал вторым игроком из НБА, которым будет в расположении сборной в этих матчах. Перед этим к команде присоединился и защитник Святослав Михайлюк из Торонто Рапторс.

Для Леня предстоящие матчи отбора на ЧМ-2023 и финальной части Евробаскета-2022 станут первыми в составе сборной Украины с 2018 года.

Пока команда находится в Турции, где участвует в товарищеском турнире. А уже 24 августа сыграет матч против Италии. Номинально домашний матч подопечные Айнарса Багатскиса проведут в Риге. После этого 27 августа сборная Украины сыграет против Исландии на выезде.

После отбора на мировое первенство, наша команда сыграет в финальной части Евробаскета-2022. Чемпионат Европы пройдет в четырех странах с 1 по 18 сентября. Украина сыграет в группе C в Милане, где будут представлены Италия, Греция, Хорватия, Великобритания и Эстония.