"Зина, не обижайся": сборная Украины подарила футболку Усику – положительное видео

Александр Усик вернулся в Украину после победного реванша по Энтони Джошуа. Боксер отдыхает от ринга и наслаждается с семьей.

Игровой номер Зинченко

Семейный отдых Александр успел соединиться с футболом. В этот раз Усик не попробовал себя в роли игрока, а занял место на трибунах. Боксер посетил расположение сборной накануне решающего матча Лиги наций против Шотландии, который уже, к сожалению, не закончился для нас удачно.

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В отеле Усику из рук капитана команды Андрея Ярмоленко подарили футболку сборной с фамилией боксера и 17-м номером на спине. Интересно, что именно под ним в национальной команде выступает Александр Зинченко, из-за травмы пропускавший поединки "сине-желтых" в сентябре.

Футболист Аль-Айна поблагодарил боксера за поддержку и историю своей подготовки к важным поединкам. Александр поблагодарил игроков за подарок и обратился к Зинченко из-за его игрового номера на подарке.

Зина, не обижайся,

– сказал Усик.

Такие слова только подняли настроение всем собравшимся.

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К сожалению, присутствие чемпиона мира не позволило команде Александра Петракова победить. Нулевая мировая была для нас не лучшим результатом. Одно набранное очко не позволило сбросить с первой позиции шотландцев и повысится в дивизион. Украина осталась в лиге В.

Напомним, что Усик осуществил свою мечту и дебютировал за профессиональную футбольную команду на взрослом уровне. Александр сыграл на "Winter Cup-2022" за житомирское Полесье.