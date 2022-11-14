Сборная Украины победила Исландию в отборе на чемпионат мира по баскетболу

Сборная Украины по баскетболу смогла победить Исландию в матче отбора на чемпионат мира. Это значительно улучшило шансы украинцев пробиться на итоговый турнир.

Сборной Украины нужно было побеждать Исландию, чтобы сберечь шансы выйти на чемпионат мира. А также сделать это с разницей в четыре очка или больше. Ведь предыдущий матч между этими командами несколько неожиданно завершился победой исландцев в овертайме 91:88. Так что при равном количестве очков нам нужно было иметь преимущество над соперником в очных встречах.

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Матч в Риге сборная Украины начала не слишком удачно. И в первой четверти на площадке шла довольно равная борьба, но украинцев подводила реализация – только каждый четвертый бросок оказался точным. А вот во второй четверти ситуация значительно улучшилась. Хотя на большой перерыв команды ушли при почти минимальном преимуществе сборной Украины – 35:33, чего было недостаточно.

А уже после перерыва исландцы сумели улучшить свой бросок. Так что даже в третьей четверти были впереди. Но украинцы не отпускали их в отрыв.

Решающая четверть

Все решилось в четвертой четверти. Украинские баскетболисты начали перехватывать инициативу, а затем и наращивать результат. Решающим стал рывок 8:0 в конце встречи, когда разница выросла до 10 очков. Сил отыграть это отставание у соперников уже не было. Финальная сирена зафиксировала победу сборной Украины со счетом 79:72.

Украина – Исландия 79:72 (14:18, 21:15, 16:20, 28:19)

Самым результативным в составе сборной Украины стал Александр Липовой, набравший 16 очков, 4 подбора и 2 передачи. Среди исландцев больше всего проблем для украинцев создал Триггви Глинасон, который в этом матче оформил дабл-дабл – 24 очка и 13 подборов.

Эта победа стала третьей для сборной Украины в этом отборе. Однако команда пока вне первой тройки, которая и квалифицируется на чемпионат мира. Украинцам нужно побеждать в двух оставшихся матчах – в феврале 2023 года против Италии и Нидерландов. При этом итальянцев желательно побеждать с разницей в 9 или более очков.