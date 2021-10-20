Сборная Украины по водному поло получила соперников в квалификации Евро-2022

Сборная Украины по водному поло узнала соперников во втором раунде квалификации чемпионата Европы 2022 года. Сине-желтые проведут свои матчи 18-20 февраля.

Соперниками украинцев в группе D стали сборные Турции, Нидерландов и Израиля. Именно в Израиле и пройдут матчи украинского квартета отбора.

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Игры запланированы на 18 – 20 февраля 2022 года. Изменения в расписании соревнований могут быть связаны с эпидситуацией в Европе.

"Нам досталась хорошая группа. Считаю фаворитом квартета D сборную Нидерландов. Будет хорошая и интересная борьба за выход из группы. Хочется попасть в финальную часть чемпионата Европы. Эта задача минимум для Украины. Последний раз в финальной части чемпионата Европы были еще в 1997 году. Ребята будут стараться выполнить задачу и попасть на чемпионат", – прокомментировал результаты жеребьевки и.о. главного тренера сборной Украины по водному поло Игорь Зинкевич.