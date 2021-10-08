Как сборная Украины по регби разорвала Россию со счетом 96:18 – видео

Сборная Украины одержала уверенную победу в отборочном матче чемпионата Европы по регбилигу (регби-13) против России. Встреча завершилась со счетом 96:18 в пользу украинцев.

Во второй половине матча был зафиксирован счет 60:0. Для сборной России это поражение стало вторым на турнире, ранее они уступили команде Сербии со счетом 10:66.

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В решающем поединке за право повыситься в классе поспорят команды Украины и Сербии. Встреча состоится 9 октября. Соревнования проходят в Белграде.

– контактная командная игра с овальным мячом. У нее две команды, в составе которых по 13 игроков. Одна из двух основных разновидностей регби-футбола. В отличие от регби-юнион (регби-15) – более скоростная и динамичная игра.