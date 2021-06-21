Сборная Украины по пляжному футболу победила Турцию в отборе на ЧМ-2021

Сборная Украины по пляжному футболу стартовала в отборочном турнире на чемпионат мира, который состоится в этом году. Первым соперником нашей команды стала сборная Турции.

Украина – Турция 7:5

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Украинцы активно начали встречу, и счет едва не открыл Войтенко, после удара через себя которого мяч попал в перекладину. Впрочем, свое преимущество "сине-желтые" сумели реализовать. Тот же Войтенко дальним ударом попал в перекладину, а первым на добивании оказался Щерица.

Правда, турки сразу ответили своей результативной атакой: Есилимарк с правого фланга отправил мяч в ворота. Но украинцы еще до первого перерыва дважды поразили цель. Причем делали это наши футболисты красиво: Медведь из штрафной отправил мяч в "девятку", а Зборовский воспользовался эффектной передачей Макеева.

Но турки не сдавались: уже в начале второго периода Гладченко не справился с отскоком от песка. Статус-кво восстановил Зборовский, который замкнул прострел с углового, а в конце тайма Терзиоглу нанес точный удар. В начале третьего периода Дениз сравнял счет, и за результат встречи стало неспокойно.

Тем более, игра шла на встречных курсах, что оставляло шанс туркам. Свою роль сыграл и неуступчивый характер турецких футболистов. Особенно, когда голкипер Турхан получил второй в матче "горчичник", оставив свою команду в меньшинстве. После этого Медведь из штрафной установил окончательный счет, и украинцы уже уверенно довели матч до победы.

Нашей команде необходимо занять первое или второе места в группе и победить в четвертьфинальном поединке с одной из двух лучших команд группы D (Швейцария, Франция, Азербайджан, Эстония). Четыре полуфиналиста отборочного турнира получат пропуски на ЧМ-2021.