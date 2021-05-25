Сборная Украины по легкой атлетике из-за коронавируса пропустит чемпионат Европы

Сборная Украины не примет участие в командном чемпионате Европы по легкой атлетике из-за случаев заражения коронавирусом во время тренировочного сбора.

Во время тренировочного сбора в команде было выявлено два случая заболевания COVID-19 – у Станислава Коваленко (бег) и Игоря Гончара (прыжки в длину). Атлетов сразу изолировали.

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Из-за риска распространения инфекции консилиум врачей сборной рекомендовал отменить поездку на командный ЧЕ и досрочно завершить сбор.

Исполком федерации легкой атлетики Украины поддержал это решение. Турнир в Польше 29-30 мая пройдет без участия украинцев.

Сообщается, что ФЛАУ обратилась к Европейской легкоатлетической федерации с просьбой сохранить за Украиной прописку в элитном дивизионе на следующий командный чемпионат Европы в связи со сложившейся ситуацией.