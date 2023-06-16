Дебют откладывается: сборная Украины объявила заявку на матч против Северной Македонии

Тренерский штаб сборной Украины по футболу определился со списком игроков, которые примут участие в матче отбора на Евро-2024 против Северной Македонии. В заявку попали 23 футболиста.

Матч Северная Македония – Украина состоится в пятницу, 16 июня. Игра в Скопье начнется в 21:45 по киевскому времени.

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Для сборной Украины это будет второй матч квалификации на чемпионат Европы 2024 года. А для Сергея Реброва – первый официальный матч во главе сборной. Дебютировал же он в товарищеском матче против сборной Германии, закончившегося вничью 3:3.

На матч против сборной Македонии в заявке сборной Украины 23 игрока.

Вратари: 1. Георгий Бущан, 12. Анатолий Трубин, 23. Андрей Лунин.

Защитники: 2. Эдуард Соболь, 3. Александр Сваток, 4. Сергей Кривцов, 13. Илья Забарный, 16. Виталий Миколенко, 17. Ефим Конопля, 18. Александр Тимчик, 22. Николай Матвиенко.

Полузащитники: 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 10. Михаил Мудрик, 14. Виталий Буяльский, 15. Виктор Цыганков, 19. Даниил Игнатенко, 20. Александр Зубков, 21. Георгий Судаков.

Нападающие: 9. Владислав Ванат, 11. Артём Довбик.

Из тех футболистов, которые находятся в Скопье, в заявку на матч не попали Владислав Кочергин и Назарий Русин.

Кочергин имеет один матч в активе за сборную Украины – товарищеский матч 8 августа 2021 года против Чехии. А вот Назарий Русин мог дебютировать за главную команду, однако на его первый матч придется подождать.