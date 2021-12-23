Сборная Украины по футболу сохранила место среди 25 лучших команд мира

ФИФА опубликовала очередной рейтинг национальных сборных. В нем Украина, как и в предыдущем месяце, занимает 25-е место.

Все без изменений

Предыдущий рейтинг ФИФА был опубликован 19 ноября. После этого сборная Украины матчи не проводила, поэтому не набрала и не потеряла ни одного балла, как и остальные европейские страны. Поэтому в рейтинге осталась без изменений.

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"Сине-желтые" имеют 1535,08 балла. Среди представителей УЕФА наша национальная команда 15-я.

Выше в рейтинге произошло всего одно изменение – США обошли Германию и поднялись на 11-е место.

Наши соперники

Соперник сборной Украины в плей-офф отбора ЧМ-2022 и Лиге наций – Шотландия – занимает в реестре 38-е место.

Еще два оппонента в Лиге наций – Ирландия и Армения – находятся на 47-й и 92-й позициях соответственно.

Лидирует в рейтинге Бельгия. Сразу рядом Бразилия. Замыкает первую тройку Франция.