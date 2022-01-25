Сборная Украины по футболу определилась с городами, принимающими матчи Лиги наций

Сборная Украины по футболу в 2022 году сыграет шесть матчей в Лиге наций. Три из них команда проведет дома. Для этого выбрали два города.

Соперниками сборной Украины в Лиге наций стали сборные Шотландии, Ирландии и Армении.

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Первые два матча украинцы в июне 2022 года проведут на выезде против Ирландии (4 июня) и Шотландии (7 июня). А после этого сыграют два подряд домашних матча – 11 июня примут Армению, а 14 июня – Ирландию. Эти два матча сборная Украины может провести на "Арене Львов".

Еще один домашний матч – против Шотландии 26 сентября – сборная Украины может сыграть в Киеве на НСК "Олимпийский".

Однако этот вариант не окончательный. И сначала его должен утвердить комитет сборных УАФ, а затем проголосовать исполком.

При этом будет еще запасной вариант – Харьков. Это на случай, если возникнут проблемы с газоном на "Арене Львов".