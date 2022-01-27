Календарь матчей сборной Украины по футболу 2022

Сборная Украины по футболу в 2022 году проведет как минимум 8 матчей. Хотя их может быть значительно больше. При этом три матча будут против одной сборной.

Календарь матчей

В 2022 году сборную Украины ожидает плей-офф квалификации на Чемпионат мира 2022, а также матчи Лиги наций. Если Украина удачно преодолеет отбор, то она также выступит и на Чемпионате мира.

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Отбор на ЧМ-2022

Во время жеребьевки сборной Украины выпало сыграть первый матч против Шотландии. Эта игра состоится 24 марта в Глазго.

Если украинцы выиграют этот матч, то продолжат борьбу за путевку на Мундиаль. И тогда 29 марта сыграют против победителя пары Уэльс – Австрия. Этот матч тоже состоится на выезде. И уже победитель этого матча отправится на ЧМ-2022.

Если же сборная Украины в первом матче уступит Шотландии, то на 29 марта у нее будет запланирован спарринг. Кто будет соперником и где состоится матч – пока неизвестно. Скорее всего, в таком случае это тоже будет одна из европейских сборных.

24 марта. Шотландия – Украина

29 марта. Уэльс/Австрия* – Украина

*если Украина не пройдет Шотландию, то в этот день будет спарринг с другим соперником.

Матчи Лиги наций

Еще шесть матчей сборную Украины ожидают в Лиге наций. Соперники – Армения, Ирландия и Шотландия.

При этом четыре матча наша команда сыграет подряд – с 4 по 14 июня. Сначала два матча на выезде, а после этого два матча дома. Вполне вероятно, что эти два домашних матча состоятся на "Арене Львов".

Еще два матча в рамках турнира наша команда сыграет уже в сентябре. Один из них будет домашним, а его возможное место проведения – НСК "Олимпийский" в Киеве.

4 июня. Ирландия – Украина

7 июня. Шотландия – Украина

11 июня. Украина – Армения

14 июня. Украина – Ирландия

23 сентября. Армения – Украина

26 сентября. Украина – Шотландия

Возможные матчи: ЧМ-2022 и спарринги

Пока у сборной Украины составлен календарь матчей до сентября. В зависимости от того, удастся ли нашей команде в марте преодолеть квалификацию на ЧМ-2022, будет формироваться дальнейший календарь.

Если "сине-желтые" все же сумеют пробиться на Мундиаль, то их ожидает как минимум три матча группового этапа. Сам ЧМ-2022 стартует 21 ноября.

Традиционно для таких случаев, перед турниром команды проводят сборы и играют товарищеские матчи. Для примера, перед Евро-2020 украинцы сыграли три матча. Вполне возможно, что и в ноябре они проведут несколько матчей, даже если и не пробьются на Чемпионат мира.