"Шведы красавчики": бурная реакция соцсетей на выход Украины в плей-офф Евро-2020

Сборной Украины, несмотря на два поражения на групповом этапе все же удалось выйти в плей-офф Евро-2020. В 1/8 финала "сине-желтые", вероятно, сыграют со Швецией, которая в последнем туре обыграла Польшу со счетом 3:2.

Можно констатировать, что для подопечных Андрея Шевченко удивительно удачно сошлись звезды. Ведь Австрия, которая победила нашу команду и заняла второе место в квартете, будет противостоять мощной Италии.

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Реакция социальных сетей

После победы шведов украинские болельщики не сдерживали эмоций, выражая свои мысли, переживания и радость в социальных сетях. Спорт 24 собрал для вас лучшие сообщения фанов: