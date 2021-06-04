Сборная Украины 11 матчей подряд не забивает больше одного гола за встречу

В четверг, 3 июня, сборная Украины по футболу минимально обыграла Северную Ирландию в товарищеском матче – 1:0.

Злополучный стрик

Команда продлила до 11 матчей серию, когда забивает не больше одного гола за встречу.

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В последний раз украинцы забивали больше 1 мяча 3 сентября 2020 года в ворота Швейцарии (2:1). После этого было 8 матчей с одним забитым голом и 3 встречи без мяча.

Другая статистика:

Эта победа стала 125-й в истории национальной команды Украины.

Также украинцы продлили голевую серию в домашних матчах до 16 встреч. Это обновление рекорда, ранее самая продолжительная серия была 14 матчей.

Следующий товарищеский поединок против Кипра сборная Украины проведет 7 июня, после чего начнет подготовку к первому матчу Евро-2020 против сборной Нидерландов.