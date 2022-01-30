Сборная Тайваня будет бойкотировать церемонии Олимпиады-2022 из-за конфликта с Китаем
Источник:Nikkei
Спортсмены сборной Тайваня не будут присутствовать на церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр в Пекине. Все из-за разногласий с Китаем.
Новый скандал на Олимпиаде-2022
Решение о бойкоте церемоний Олимпиады приняли местные власти. В Тайване объяснили причину такого решения.
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В Пекине сборная Тайваня выступит под названием "Китайский Тайбэй" и под другим флагом. Все из-за того, что большинство стран не признало независимость Тайваня.
В Китае тоже отреагировали на бойкот Тайваня. Они заверили, что на Играх в Пекине будет выступать команда "Тайбэй, Китай", в то время, как Тайвань "является частью Китая".
Подобная ситуация возникает уже не впервые. В 2008 году государственные СМИ Китая также использовали для определения названия команды именно "Тайбэй, Китай" вместо названия, утвержденного Международным олимпийским комитетом.
В Пекине Тайвань представят 15 спортсменов.Кстати. В 1989 году Китай и Тайвань договорились, что на Олимпийских играх Тайвань будет выступать под названием "Китайский Тайбэй".