Сборная Тайваня будет бойкотировать церемонии Олимпиады-2022 из-за конфликта с Китаем

Спортсмены сборной Тайваня не будут присутствовать на церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр в Пекине. Все из-за разногласий с Китаем.

Новый скандал на Олимпиаде-2022

Решение о бойкоте церемоний Олимпиады приняли местные власти. В Тайване объяснили причину такого решения.

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В Пекине сборная Тайваня выступит под названием "Китайский Тайбэй" и под другим флагом. Все из-за того, что большинство стран не признало независимость Тайваня.

В Китае тоже отреагировали на бойкот Тайваня. Они заверили, что на Играх в Пекине будет выступать команда "Тайбэй, Китай", в то время, как Тайвань "является частью Китая".

Подобная ситуация возникает уже не впервые. В 2008 году государственные СМИ Китая также использовали для определения названия команды именно "Тайбэй, Китай" вместо названия, утвержденного Международным олимпийским комитетом.

В Пекине Тайвань представят 15 спортсменов.

В 1989 году Китай и Тайвань договорились, что на Олимпийских играх Тайвань будет выступать под названием "Китайский Тайбэй".