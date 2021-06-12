Сборная России пропустила первый гол от Бельгии на Евро-2020: видео

Уже в дебюте встречи между сборными Бельгии и России был открыт счет. Нападающий бельгийцев Ромелу Лукаку воспользовался ошибкой соперников и забил гол.

На 10-й минуте на Ромелу Лукаку последовал пас низом. Шанса получить мяч у нападающего не было. Если бы не случай.

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Российский защитник Андрей Семенов просто не сумел выбить мяч. И именно от него тот отлетел к Лукаку. Форвард, оказавшись перед голкипером, без проблем забил гол.

Этот гол Лукаку посвятил Кристиану Эриксену, который потери в сознание во время матча Евро-2020 против Финляндии. Он подбежал к камере после взятия ворот и прокричал "Крис, я люблю тебя". Стоит отметить, что оба игрока выступают за итальянский Интер.

Видео гола Лукаку в ворота России

Это первый гол в этом матче. Напомним, во Львове за каждый гол в ворота россиян в матче против Бельгии наливают 100 бокалов пива бесплатно.