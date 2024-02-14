Сборная России по футболу объявила о спарринге с двукратным обладателем Кубка Америки

Сборная России по футболу сыграет товарищеский матч в Москве. Там уже объявили будущего соперника.

Россия запланировала товарищеский матч с Парагваем. Об этом сообщили в пресс-службе российской сборной, передает 24 Канал.

Смотрите также Занимался контрабандой наркотиков: футболиста российского Спартака приговорили к 6 годам заключения

Где и когда состоится игра

25 марта сборная России сыграет в Москве товарищеский матч с южноамериканцами. Они занимают 53-ю строчку в рейтинге ФИФА.

Этот поединок состоится всего через несколько дней после спарринга россиян с европейской командой – 21 марта они примут сборную Сербии.

Что известно о дисквалификации россиян

Напомним, что после полномасштабного вторжения России в Украину ФИФА и УЕФА приняли решение об отстранении российской сборной.

Вторжение России, которое началось в 2022 году, было широко осуждено международным сообществом, а также активно согласовывалось путем международных консультаций и встреч лидеров стран-участниц.

Отстранение сборной России по футболу стало частью более широкой кампании санкций и международного давления на Россию в ответ на ее агрессивные действия. Это было одной из форм выражения протеста и наказания за нарушение международного права и угрозу международному миру и безопасности.

Поэтому россиянам и приходится играть лишь товарищеские матчи. К примеру, в 2023 году сборная России провела 8 спаррингов, 5 из них они проиграли. Самая большая победа была над Кубой (8:0), игроки которой даже не имели с собой профессиональных бутс для натурального газона и покупали их уже на месте.