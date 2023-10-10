Расплата за действия террористов: сборная Палестины не имеет возможности вылететь в Малайзию
Источник:Футбольная ассоциация Малайзии
Неспровоцированная военная агрессия террористов ХАМАС против Израиля приостановила мирную жизнь в регионе. Из-за военных действий сборная Палестины отказалась от участия в турнире.
В середине октября в Малазии состоится международный футбольный турнир с участием четырех азиатских сборных: Малайзия, Палестина, Индия, Таджикистан. Однако за три дня до старта организаторы сообщили о форс-мажоре – команда Палестины не приедет на соревнование.
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Из-за военных действий футболисты не могут поехать на турнир
Это стало следствием войны в Израиле, спровоцированной палестинскими боевиками из группировки ХАМАС. Утром 7 октября террористы нанесли массированный ракетный удар по территории Израиля и захватили несколько прилегающих к Сектору Газа населенных пунктов. В ответ армия Израиля предприняла военные действия.
Из-за военного положения сообщение между палестинскими территориями закрыто. Так что футболисты сборной Палестины не могут вылететь в Малайзию.
Генеральный секретарь Палестинской ассоциации футбола Фирас Абу Хилал в интервью Reuters объяснил отказ от турнира.
Отзыв заявки произошел из-за того, что футболисты не могут путешествовать из-за событий и обстоятельств, переживающих палестинские территории,
– сказал в комментарии Фирас Абу Хилал.
Первый матч на турнире в Малайзии сборная Палестины должна была сыграть 13 октября против Таджикистана. В 2023 году "Львы Ханаана" играли только товарищеские встречи. На 16 и 21 ноября запланированы поединки квалификации на ЧМ-2026 против Ливана и Австралии. Причем матч против австралийцев должен состояться в палестинском городе Аль-Рам, расположенном на Западном берегу Иордана.
Что известно о сборной Палестины
- Палестинская ассоциация футбола стала членом ФИФА и АФК (Азиатская конфедерация футбола) в 1998 году.
- Сборная Палестины участвовала в квалификационных турнирах на ЧМ, но ни разу не попадала на Мундиаль.
- Палестинцы дважды участвовали в Кубке Азии (2015, 2019), однако останавливались на стадии группового этапа.
- Сейчас сборная Палестины занимает 97 место в рейтинге ФИФА.
- Самым дорогим игроком команды является 24-летний форвард Одай Даббаг, выступающий за бельгийский Шарлеруа. Его стоимость составляет 1,5 миллиона евро.