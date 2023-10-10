Расплата за действия террористов: сборная Палестины не имеет возможности вылететь в Малайзию

Неспровоцированная военная агрессия террористов ХАМАС против Израиля приостановила мирную жизнь в регионе. Из-за военных действий сборная Палестины отказалась от участия в турнире.

В середине октября в Малазии состоится международный футбольный турнир с участием четырех азиатских сборных: Малайзия, Палестина, Индия, Таджикистан. Однако за три дня до старта организаторы сообщили о форс-мажоре – команда Палестины не приедет на соревнование.

По теме Футбол не ко времени: УЕФА перенесла матчи сборной Израиля из-за военных действий

Из-за военных действий футболисты не могут поехать на турнир

Это стало следствием войны в Израиле, спровоцированной палестинскими боевиками из группировки ХАМАС. Утром 7 октября террористы нанесли массированный ракетный удар по территории Израиля и захватили несколько прилегающих к Сектору Газа населенных пунктов. В ответ армия Израиля предприняла военные действия.

Из-за военного положения сообщение между палестинскими территориями закрыто. Так что футболисты сборной Палестины не могут вылететь в Малайзию.

Генеральный секретарь Палестинской ассоциации футбола Фирас Абу Хилал в интервью Reuters объяснил отказ от турнира.

Отзыв заявки произошел из-за того, что футболисты не могут путешествовать из-за событий и обстоятельств, переживающих палестинские территории,

– сказал в комментарии Фирас Абу Хилал.

Первый матч на турнире в Малайзии сборная Палестины должна была сыграть 13 октября против Таджикистана. В 2023 году "Львы Ханаана" играли только товарищеские встречи. На 16 и 21 ноября запланированы поединки квалификации на ЧМ-2026 против Ливана и Австралии. Причем матч против австралийцев должен состояться в палестинском городе Аль-Рам, расположенном на Западном берегу Иордана.

Что известно о сборной Палестины