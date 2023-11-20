Украина может несколько обломать планы: Adidas заранее создал форму для Италии на Евро-2024 – фото

В понедельник 20 ноября сборные Украины и Италии проведут ключевую игру в групповом раунде отбора на Евро-2024. Похоже, что в расположении "скуадро адзурры" раньше времени решили готовиться к поездке в Германию.

Для итальянской сборной уже подготовили новый комплект формы, в котором команда Лучано Спаллетти должна сыграть на чемпионате Евоп-2024 в Германии. Правда, команда туда еще не пробилась.

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Итальянцы уже покупают билеты в Германию

Техническим спонсором формы стал спортивный бренд Adidas. Комплект формы создан в традиционном синем цвете в сочетании с белыми вставками. Также на плече футболки есть три полоски, раскрашенные в тонах итальянского флага.

Уже в марте 2024-го поклонники "скуадры адзурры" смогут приобрести новый комплект формы сборной. Стоимость футболки составит 150 евро.



Форма Италии на Евро-2024 / Фото Footy Headlines

Однако Италии еще предстоит побороться за этот выход на Евро-2024. 20 ноября команда Спаллетти проведет решающую игру против Украины по отбору на чемпионат Европы, который состоится в Германии. Украинцам нужна только победа, хотя они гарантировали себе борьбу в плей-офф. Но это отнюдь не прямая путевка на Евро. Итальянскую сборную же устроит мировая.

Старт поединка на леверкузенской "БайАрене" в 21:45.

Перед очной встречей обе сборные имеют в своем активе по 13 баллов. Однако итальянцы опередили подопечных Сергея Реброва после того, как в предпоследнем туре отбора в группе "С" обыграли Северную Македонию 5:2.

Италия идет по второй. В то же время Украина – третья.

Первая встреча между этими национальными командами в отборе закончилась победой "скуадры адзурры" на "Сан-Сиро" 2:1.