С чемпионом мира в составе: сборная Испании объявила заявку на Катар-2022

Сборная Испании по футболу объявила заявку игроков, которые выступят на чемпионате мира 2022 года в Катаре. В списке 26 футболистов.

Еще перед озвучкой заявки испанские СМИ писали, что главный тренер "фурии роха" Луис Энрике составил список из 55 футболистов – по 5 игроков на каждую позицию. И в их числе планировал выбирать кандидатов. При этом в предварительную заявку попали травмированные игроки.

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11 ноября сборная Испании объявила окончательную заявку на чемпионате мира 2022 года. Среди самых заметных игроков, которых не оказалось в списке – защитник Серхио Рамос. Он был травмирован и находился в предыдущем списке. Но в Катар с командой не уедет.

Заявка сборной Испании

Вратари: Унаи Симон (Атлетик), Давид Рая (Брентфорд, Англия), Роберт Санчес (Брайтон, Англия);

Защитники: Пау Торрес (Вильярреал), Жорди Альба, Эрик Гарсия (оба – Барселона), Хосе Гайя, Хьюго Гилламон (оба – Валенсия), Сезар Аспиликуэта (Челси, Англия), Дани Карвахаль (Реал), Эмерик Ляпорт (Манчестер Сити, Англия);

Полузащитники: Серхио Бускетс, Педри, Гави (все – Барселона), Родри (Манчестер Сити, Англия), Коке, Маркос Льоренте (оба – Атлетико), Карлос Солер (Валенсия);

Нападающие: Пабло Сарабия (ПСЖ, Франция), Нико Уильямс (Атлетик), Марко Асенсио (Реал), Альваро Мората (Атлетико), Ансу Фати, Ферран Торрес (оба – Барселона), Ереми Пино (Вильярреал), Дани Ольмо (РБ Лейпциг, Германия).

Стоит отметить, что в составе сборной Испании есть игрок, уже выигрывавший чемпионат мира. Это Серхио Бускетс, который был в составе сборной Испании на триумфальном для команды ЧМ-2010 в ЮАР. Ему компанию мог составить и Серхио Рамос, сыгравший на трех подряд Мундиалях, но не попавший в заявку.

Сборная Испании на ЧМ-2022 попала в группу E, где ее соперниками будут сборные Германии, Японии и Коста-Рики. Первый матч команда сыграет 23 ноября против Коста-Рики.