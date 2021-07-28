Сборная Германии по футболу сенсационно вылетела с Олимпиады

Сборная Германии по футболу покидает Олимпийские игры уже после матчей группового этапа. Немцы не смогли выйти в плей-офф.

Сборная Германии на Олимпиаде попала в группу со сборными Бразилии, Кот-д'Ивуара и Саудовской Аравии. Первый матч для немцев закончился поражением от бразильцев со счетом 4:2.

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Далее немцы победили Саудовскую Аравию со счетом 3:2. При этом победный гол был забит, когда команда играла в меньшинстве.

Но для выхода в плей-офф сборной Германии надо было побеждать Кот-д'Ивуар. Однако игра закончилась вничью, поэтому дальше прошла африканская сборная.