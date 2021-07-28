Сборная Германии по футболу сенсационно вылетела с Олимпиады
28 июля 2021 , 15:39Читати новину українською
Источник:24 канал
Сборная Германии по футболу покидает Олимпийские игры уже после матчей группового этапа. Немцы не смогли выйти в плей-офф.
Сборная Германии на Олимпиаде попала в группу со сборными Бразилии, Кот-д'Ивуара и Саудовской Аравии. Первый матч для немцев закончился поражением от бразильцев со счетом 4:2.
Вот так Тренер надавал пощечин дзюдоистке перед ее выступлением на Олимпиаде: видео
Далее немцы победили Саудовскую Аравию со счетом 3:2. При этом победный гол был забит, когда команда играла в меньшинстве.
Но для выхода в плей-офф сборной Германии надо было побеждать Кот-д'Ивуар. Однако игра закончилась вничью, поэтому дальше прошла африканская сборная.