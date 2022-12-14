Франция второй раз подряд вышла в финал чемпионата мира: кому еще удавалось такое достижение

Сборная Франции сумела выйти в финал чемпионата мира по футболу 2022 года. Команда в шаге от защиты своего чемпионского титула, ведь именно французы победили на ЧМ-2018.

Сборная Франции вышла в финал чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. В финале французам будет противостоять сборная Аргентины. Матч состоится в воскресенье, 18 декабря.

К теме Чемпионат мира по футболу 2022: календарь и результаты матчей

Сломала "чемпионское проклятие" европейцев

Сборная Франции впервые стала чемпионом мира в 1998 году. Тогда именно Франция была хозяйкой турнира. А уже в 2002 году с позором вылетела из чемпионата мира. Так и началось "проклятие чемпионов" для европейских сборных – те команды, которые становились чемпионами, на следующем турнире проваливались, не выходя из группы. При этом это касалось только европейских сборных – Франции, Италии, Испании и Германии. А вот победившие в 2002 году бразильцы на следующем турнире из группы вышли.

Теперь французы это "проклятие" сломали. И даже вышли в финал турнира. Следовательно, стали одной из немногих сборных, кто дважды подряд сыграет в финале чемпионата мира.

Кто дважды подряд играл в финале чемпионата мира

Достижение французов не так уж уникально. Первым дважды подряд в финале чемпионатов мира играла Италия. Впервые в 1934 году, а затем через четыре года в 1938 году. И тогда "скуадра адзурра" дважды подряд победила.

Такое же достижение со временем повторила и сборная Бразилии, дважды подряд выходившая в финалы в 1958 и 1962 годах. И тоже победила. А затем "селесао" трижды подряд играли в финалах – в 1994, 1998 и 2002 годах. Победили дважды, и однажды уступили французам (о чем упоминалось выше).

А вот Нидерланды могут считаться главными неудачниками финалов. Они там играли трижды, и трижды посупились. При этом они дважды подряд доходили до финалов – в 1974 и 1978 году.

Сборная Германии (к тому времени ФРГ) тоже имеет достижения из трех подряд финалов – в 1982, 1986 и 1990 годах. Победили они только в последнем. А дважды подряд им противостояла сборная Аргентины – в 1986 и 1990 годах.