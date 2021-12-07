Сбережения, которые заработал, проиграл в казино, – экс-игрок сборной Украины работает грузчиком

Роман Максимюк провел пять матчей за сборную Украины по футболу. Наибольшие достижения он получил в киевском Динамо и Днепре, а также российском Зените. Но сейчас 47-летний мужчина работает грузчиком в Луцке.

Проиграл все сбережения

В 1998 году Максимюк перешел в российский Зенит. С командой он выиграл кубок России, за что получил премию в размере 50 тысяч долларов.

"В 1999 году 50 тысяч долларов – это как сейчас 500 тысяч, видимо. Если брать по соотношению, цене недвижимости. Я за 50 тысяч купил в Ивано-Франковске три трехкомнатные квартиры. Мне предлагали купить недвижимость в Санкт-Петербурге за 55 тысяч возле базы Зенита. За два года она стоила 750 тысяч", – рассказал Максимюк.

В 2000 году он перешел в киевское Динамо. А потом в Днепр. Однако из сбережений, которые у него были, ничего не осталось.

Моя игромания – это игра в казино. Это не игровые автоматы, а казино. Я был игроманом, этого не скрываю, все об этом знают. Все сбережения, которые я заработал, я проиграл в казино. Вот это и есть самый глупый расход,

– признался Максимюк.

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По его словам, он продал квартиры в Ивано-Франковске, чтобы купить жилье в Киеве. Но после развода с женой, оставил квартиру ей.

Сейчас же он работает грузчиком в Луцке в одном из супермаркетов.