Сбережения, которые заработал, проиграл в казино, – экс-игрок сборной Украины работает грузчиком
Источник:FanDay.net
Роман Максимюк провел пять матчей за сборную Украины по футболу. Наибольшие достижения он получил в киевском Динамо и Днепре, а также российском Зените. Но сейчас 47-летний мужчина работает грузчиком в Луцке.
Проиграл все сбережения
В 1998 году Максимюк перешел в российский Зенит. С командой он выиграл кубок России, за что получил премию в размере 50 тысяч долларов.
"В 1999 году 50 тысяч долларов – это как сейчас 500 тысяч, видимо. Если брать по соотношению, цене недвижимости. Я за 50 тысяч купил в Ивано-Франковске три трехкомнатные квартиры. Мне предлагали купить недвижимость в Санкт-Петербурге за 55 тысяч возле базы Зенита. За два года она стоила 750 тысяч", – рассказал Максимюк.
В 2000 году он перешел в киевское Динамо. А потом в Днепр. Однако из сбережений, которые у него были, ничего не осталось.
Моя игромания – это игра в казино. Это не игровые автоматы, а казино. Я был игроманом, этого не скрываю, все об этом знают. Все сбережения, которые я заработал, я проиграл в казино. Вот это и есть самый глупый расход,
– признался Максимюк.
Стоящее Хуже, чем наркотики: чем опасна зависимость от азартных игр
По его словам, он продал квартиры в Ивано-Франковске, чтобы купить жилье в Киеве. Но после развода с женой, оставил квартиру ей.
Сейчас же он работает грузчиком в Луцке в одном из супермаркетов.